O suspeito, de cara tapada, assaltou um banco BPI em Riba de Ave e encontra-se em fuga. Na altura, não se encontrava qualquer cliente no local.

Um homem assaltou esta segunda-feira a dependência do BPI em Riba de Ave, Famalicão, tendo levado cerca de mil euros, disse à Lusa fonte da GNR.



Segundo a fonte, o assalto registou-se pelas 12h00 e foi perpetrado por um homem que se apresentou de cara tapada.



Na altura, não se encontraria qualquer cliente no banco.



"Pediu à funcionária o dinheiro que tinha à mão e levou cerca de mil euros", acrescentou.



O assaltante tinha na mão "um objecto, eventualmente um pau", com o qual ameaçou a funcionária.



Consumado o assalto, abandonou o local, a pé.