Um homem de 39 anos foi detido por ter raptado e violado uma mulher, sob ameaças de morte, numa zona de mato em Sintra, no distrito de Lisboa, em 19 de outubro, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).Em comunicado, a Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, referiu que a vítima é uma massagista, de 25 anos, que terá sido contactada através das redes sociais pelo suspeito, no sentido de agendar um serviço.De acordo com a PJ, a vítima deslocou-se para o local previamente acordado e aí foi manipulada pelo autor que a levou, contra a sua vontade e sob ameaças de morte, para uma zona de mato onde consumou a violação e, de seguida, a roubou e fugiu.As autoridades adiantaram também que a vítima pediu ajuda num bairro residencial próximo da zona do crime, onde foi encaminhada para uma unidade hospitalar.O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva, por fortes indícios de crimes de violação, rapto e roubo.A PJ acrescentou ainda que "poderão existir outras mulheres que terão sido vítimas de factos semelhantes, praticados pelo mesmo autor, pelo que está a desenvolver diligências no sentido de identificar essas eventuais situações".