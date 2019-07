Homem detido por agredir mulher e tentar matar sogro no Barreiro

Um homem de 29 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira, no Barreiro, distrito de Setúbal, por violência doméstica à sua mulher e tentativa de homicídio do pai da vítima, com uma arma de fogo, informou a GNR.

Segundo apuraram os militares, após um "episódio de violência doméstica" a uma rapariga de 17 anos, os seus familiares "discutiram com o suspeito", o qual acabou por "efetuar vários disparos em direção ao pai da vítima", adiantou aquela força policial, em comunicado.