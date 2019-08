Homem detido em Ovar por injúrias e agressões a agentes da PSP

A PSP de Ovar deteve esta segunda-feira de madrugada, pelas 03:00, um homem, de 25 anos, por injúrias e agressões a elementos policiais, junto a um estabelecimento comercial, informou aquela força policial.Segundo um comunicado da PSP , os agentes foram chamados ao local, em virtude de um indivíduo estar, alegadamente, a atiçar um cão contra os transeuntes."Chegada ao local, um dos polícias solicitou que o referido indivíduo (na posse de um cão, com trela) se identificasse, tendo recusado", refere a mesma nota.Ainda de acordo com a polícia, o homem não acatou as determinações dos polícias, afastou-se, dirigiu-se ao interior de um estabelecimento, ameaçou o proprietário, partiu várias garrafas e copos.A PSP esclarece que o indivíduo continuou a resistir e a ofender os polícias, adiantando que "foi necessário chamar reforços, utilizar gás pimenta e usar da força estritamente necessária para levar a efeito a detenção".O detido foi transportado ao Hospital de Santa Maria da Feira e no interior daquela unidade hospitalar terá começado a ofender o corpo clínico, tornando-se mais agressivo, tendo sido necessário recorrer à sedação, refere o comunicado da PSP.