Segundo a polícia de investigação, a "agressão terá ocorrido entre as 20h00 e as 22h00 de ontem [segunda-feira], no interior da habitação de ambos {na Póvoa de Varzim], tendo o suspeito desferido um total de sete facadas na sua mãe, de 79 anos de idade, causando-lhe assim a morte".



"O suspeito deslocou-se de imediato à esquadra local da PSP, transportando na mão a faca com que acabara de cometer o crime, vindo a ser formalizada posteriormente a sua detenção pela Polícia Judiciária", lê-se ainda na nota de imprensa.



A PJ acrescenta que o detido, de 45 anos, sem profissão, e que "já havia sido denunciado, no passado dia 14, por violência doméstica", vai ser "presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".



A PSP deslocou-se à residência da idosa, tendo confirmado a agressão da mulher à facada, que viria a estar na origem da sua morte.

