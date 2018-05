O julgamento dos 17 agentes da PSP de Alfragide, por crimes de tortura, sequestro, injúria e agressões com motivação racista contra seis jovens da Cova da Moura arranca esta terça-feira. Desde que foram expostos os incidentes, dezenas de casos que anteriormente seriam arquivados ou ainda acusações de agressões e ofensas às autoridades são agora alvo de investigação. Só no último ano foram abertos 15 novos inquéritos pelo Ministério Público (MP) da Amadora envolvendo violência policial, a maioria contra cidadãos de raça negra.

Manuel Morais, agente do Corpo de Intervenção da PSP, realizou um estudo - envolvido na sua tese de mestrado - sobre acção policial em zonas urbanas designadas sensíveis, em que revela as atitudes racistas e xenófobas de agentes e o silêncio de superiores perante os casos. "Há elementos das várias forças de segurança que exteriorizam as suas ideias racistas e xenófobas, usam tatuagens e simbologias 'neonazis', pertencem a grupos assumidamente racistas, isto é do conhecimento de todos e infelizmente as organizações nada fazem para expurgar estes 'tumores do seio das forças de segurança'", revelou em entrevista ao Diário de Notícias.

Ao jornal, o agente refere que o objectivo por detrás da sua pesquisa foi o de "tentar melhorar" a PSP, tornando-a "mais próxima do cidadão" e explica que os polícias têm vários preconceitos acerca de bairros desfavorecidos como o da Cova da Moura.

Desde a exposição do caso, que remonta a 2015, todos os acusados deixaram o comando da Polícia da Amadora. "É sem dúvida um processo complexo. Nunca houve tantos polícias acusados ao mesmo tempo de tantos crimes", considerou Gonçalo Gaspar, o advogado do Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública, que defende os 17 agentes nos processos jurídicos.

De acordo com a acusação do MP, os agentes da PSP "fizeram constar de documentos que não correspondiam à verdade, praticaram actos e proferiram expressões que ofenderam o corpo e a honra dos ofendidos, prestaram declarações que igualmente não correspondiam à verdade e privaram-nos da liberdade".

No tribunal, esta terça-feira, será exibida uma realidade que a própria comunidade da Cova da Moura, assim como de outros bairros, tenta mostrar e que apenas recentemente recebeu o apoio de organizações de defesa de direitos humanos, como o Comité contra a Tortura do Conselho da Europa.