As queixas por discriminação racial têm vindo a aumentar. Segundo dados avançados este sábado pelo Jornal de Notícias, em 2017 as comunidades de imigrantes e minorias étnicas apresentaram 179 queixas junto da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) - números que equivalem a um aumento de 50% face às queixas formalizadas no ano anterior.Segundo o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), na origem da discriminação estão sobretudo a "etnia cigana" (32%), a "cor da pele negra" (20%) e a "nacionalidade brasileira" (10%). A maioria dos queixosos são pessoas individuais que afirmam que a maioria da discriminação ocorre no comércio (20%), seguindo-se situações propagadas pela Internet e redes sociais (12%) e no local de trabalho (11%)."Discriminação sempre houve e sempre haverá", disse ao jornal Verónica Monteiro, da Associação Cabo-Verdiana de sines e Santiago do Cacém. No entanto, acredita que a sociedade está actualmente "mais sensível" e que "as questões de discriminação racial e étnica estão em voga".