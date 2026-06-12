Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Ministério Público investiga nomeações do Chega na Câmara Municipal de Albufeira

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 06:54
Adicione como fonte preferencial no Google

Nomeações de autarquia liderada pelo Chega são alvo de inquérito, confirma PGR confirma à SÁBADO. Candidatos do Chega foram contratados para chefiar divisões municipais e irmã do presidente foi nomeada.

O Ministério Público (MP) abriu inquérito às nomeações da Câmara Municipal de Albufeira, liderada por Rui Cristina, eleito pelo Chega. Entre as nomeações sob suspeita encontram-se a contratação da irmã do presidente da Câmara para funções de adjunta e a nomeação de vários candidatos autárquicos em Albufeira para cargos de chefia em divisões municipais.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Nomeações nomeação Denúncia denúncias CHEGA Museu Municipal de Arqueologia Rui Cristina Loulé
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ministério Público investiga nomeações do Chega na Câmara Municipal de Albufeira