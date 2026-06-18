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Rui Cristina diz que inquérito sobre irmã arquivou, mas MP vai continuar investigação

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 07:00
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Presidente da Câmara de Albufeira, liderada pelo Chega, celebrou arquivamento de inquérito nas redes sociais. Contudo, autoridades extraíram certidão sobre nomeações suspeitas, mostra despacho de arquivamento.

A SÁBADO noticiou que , liderada por Rui Cristina, eleito pelo Chega. O autarca não respondeu à SÁBADO sobre o inquérito, mas, já depois de publicação do artigo, veio às redes reagir: diz que o inquérito foi arquivado. "No mesmo dia em que recebemos a confirmação de que o Ministério Público analisou a queixa e, por despacho, no passado dia 8 de junho, terminou o arquivamento dos autos por não existir fundamento para avançar, surgem estas notícias na comunicação social. E pergunto-vos, será coincidência?", afirmou Rui Cristina, nas redes sociais. Problema: não é bem assim.

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