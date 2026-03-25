PJ realiza buscas na Câmara de Albufeira: Rui Cristina é visado por incitamento ao ódio

70 computadores, 3 carros e muito mais. As últimas compras de Marcelo em Belém
Rita Rato Nunes
Em causa estão declarações do autarca sobre a etnia cigana numa assembleia municipal.
A Polícia Judiciária está a realizar buscas à Câmara Municipal de Albufeira que visam o presidente da câmara Rui Cristina, eleito pelo Chega. Em causa estão declarações do autarca sobre a etnia cigana numa assembleia municipal, que levantam suspeitas do crime de incitamento ao ódio, apurou o Correio da Manhã.
Rui Cristina foi eleito nas autárquicas de outubro, com uma vantagem de cerca de 1500 votos para a coligação PSD/CDS-PP.
(Em atualização)