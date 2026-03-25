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PJ realiza buscas na Câmara de Albufeira: Rui Cristina é visado por incitamento ao ódio

CM 12:53
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Em causa estão declarações do autarca sobre a etnia cigana numa assembleia municipal.

A Polícia Judiciária está a realizar buscas à Câmara Municipal de Albufeira que visam o presidente da câmara Rui Cristina, eleito pelo Chega. Em causa estão declarações do autarca sobre a etnia cigana numa assembleia municipal, que levantam suspeitas do crime de incitamento ao ódio, apurou o Correio da Manhã

Rui Cristina com André Ventura durante uma ação de campanha em Albufeira
Rui Cristina com André Ventura durante uma ação de campanha em Albufeira Miguel A. Lopes/Lusa

Rui Cristina foi eleito nas autárquicas de outubro, com uma vantagem de cerca de 1500 votos para a coligação PSD/CDS-PP.

(Em atualização)

Tópicos ódio PJ Polícia Judiciária etnia cigana Rui Cristina Museu Municipal de Arqueologia CHEGA
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