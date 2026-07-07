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FADEUP: milhares de euros em reembolsos e 180 dias num ano em deslocações de trabalho

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 23:00
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Entre os reembolsos em nome do diretor que está de saída da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e as viagens do novo diretor - que passou, em média, 130 dias fora por ano entre 2014 e 2025 - a FADEUP terá gasto mais de €450 mil em 12 anos. Reitoria diz que a auditoria interna à gestão continua em curso.

Maio de 2018 foi intenso para o investigador e professor catedrático Jorge Mota. O agora recém-eleito diretor da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) esteve em Espanha entre 3 e 5 de maio, no dia 9 saiu para um período total de 10 dias no Brasil e a 21 foi para a Covilhã, onde esteve dois dias - a 23 de maio, o catedrático da FADEUP já estava em Lisboa, onde voltou a 29, para, no último dia do mês, arrancar em direção à China. Maio não foi um caso único em 2018, ano em que Jorge Mota passou 183 dias fora da FADEUP, com viagens, ajudas de custo e reembolsos.

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