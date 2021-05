Mudanças na matriz de risco, aceleração da vacinação nas áreas metropolitanas, manter a máscara durante o verão, regras específicas para os vacinados – são as previsões dos especialistas consultados pela SÁBADO para o encontro desta sexta-feira.

O que pode esperar da reunião no Infarmed?

Uma coisa é certa: atualmente mais casos não significam novos internamentos, nem mais pessoas em Cuidados Intensivos. Essa é a principal razão pela qual Filipe Froes, coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos, acredita que o próximo passo a ser tomado será mudar a matriz de risco.



"Fruto do sucesso da vacinação, houve uma diminuição significativa desta relação e, neste momento, temos uma matriz de duas entradas [índice de transmissão, o RT, e incidência de casos] que não tem a mesma gravidade e que precisa de ser ajustada e incorporar novas variáveis", diz à SÁBADO o médico pneumologista.



E quais serão estas variáveis? O especialista sugere incluir um critério de gravidade, o internamento, com uma subdivisão entre internamento em enfermaria e em Cuidados Intensivos, também a taxa de cobertura vacinal (dividida entre a primeira toma e o esquema completo), o número de infeções nos vacinados – "porque isso é indiretamente um sinal de que, ou a vacina foi ineficaz, ou a variante desencadeou menor eficácia", explica – e a circulação das variantes.