Rui Rio considerado culpado, mas escapa a sanção

O presidente e vice-presidente do PSD foram considerados culpados no processo disciplinar movido por desrespeito a uma moção aprovada em Congresso. Conselho de Jurisdição Nacional do PSD absolveu Rui Rio, mas castigou Adão Silva.

Rui Rio e Adão Silva foram considerados culpados no processo disciplinar movido por desrespeito à moção aprovada em Congresso que obrigava o partido a bater-se pela realização de um referendo à eutanásia. Mas só o líder parlamentar sofrerá uma sanção.



A decisão do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD foi a de não aplicar qualquer sanção ao líder do partido, apesar de os membros do órgão liderado por Paulo Colaço terem considerado que o presidente do PSD violou os estatutos.



Atendendo às atenuantes, que incluem os relevantes serviços prestados ao partido, os conselheiros decidiram não aplicar sanção de advertência que foi proposta por Colaço.