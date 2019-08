Todos os postos de emergência para abastecer na crise dos combustíveis Só nestes postos é garantido que não vai faltar combustível durante a greve dos motoristas que arranca a 12 de agosto. - Dinheiro , Sábado.

Greve dos motoristas: os supermercados estão em risco? A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos decretados pelo Governo para a greve dos motoristas, com início na segunda-feira, disse hoje à Lusa o diretor-geral.

Greve dos motoristas: pode guardar combustível em casa? Caso não seja desconvocada, a greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias começa já na próxima segunda-feira, 12 de agosto. E não tem data para acabar. Se uma das formas que pretende utilizar para se precaver é ter combustível de reserva, saiba que há um limite definido por lei - que dá direito a multa se não for respeitado.

Contra o "alarmismo" da greve dos motoristas , os automobilistas que esta sexta-feira abasteceram o carro em Lisboa, onde o movimento nos postos de abastecimento tem sido normal em toda a cidade, manifestam-se despreocupados, considerando que "é uma questão de Pardal". No Alentejo, há quem guarde o carro atestado para as férias e combustível da 1.ª greve."Isto é apenas um Pardal que quer entrar no parlamento e arranjou uma forma de publicidade para poder entrar melhor no parlamento, é apenas isso", afirmou o automobilista João Silva, em declarações à agência Lusa, referindo-se a Pedro Pardal Henriques, advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), um dos sindicatos que convocou a greve que se inicia na segunda-feira, por tempo indeterminado.A chover, ao final da manhã, em Lisboa , João Silva foi abastecer o carro num posto de abastecimento no Campo Grande, onde "costumam estar alguns carros, mas não tantos como hoje", pelo que foi encher o depósito, como costuma fazer habitualmente, por "necessidade" e não para se precaver dos impactos da greve."É uma questão de Pardal, é uma questão de pássaros", reforçou o automobilista, desvalorizando a paralisação dos motoristas de perigosas, concluindo que o constrangimento que sente é "absolutamente nenhum".No mesmo posto de abastecimento, no Campo Grande, Maria Mateus, que é cliente habitual naquela bomba, aproveitou a deslocação que teve que fazer hoje para meter "mais um bocado de gasolina", mas não atestou o depósito, porque acha que a gasolina que tem é suficiente para enfrentar o período de greve."Não sei quando é que acaba a greve, é uma coisa mal feita. Temos direito à greve, mas não prejudicar muita gente", contestou a automobilista, indicando que "há mais um bocadinho de movimento" no posto.Apressando para ir trabalhar, Nelson Longo abasteceu hoje o carro por "necessidade apenas", uma vez que faz "muitos quilómetros por dia"."Acho estúpido este alarmismo todo, mas foi mesmo por necessidade, porque senão o carro ia parar", reforçou o automobilista, em declarações à Lusa, defendendo que o impacto da greve vai ser sentido no bolso dos portugueses, "porque vão andar a pagar a gasolina ou o gasóleo independentemente do preço".Já no Alentejo há quem guarde o carro atestado para as férias e combustível da 1.ª greve. A família da docente universitária Maria do Céu Marques, de Évora, conta as horas para o início das férias e, antecipando a greve dos motoristas, "reservou" um automóvel atestado para a viagem, no sábado, rumo ao Algarve.Maria do Céu Marques, de 55 anos, contou hoje à agência Lusa que "há dois dias" atestou os dois carros da família. Desde então, só têm circulado com um e o outro ficou "reservado", na garagem, de propósito para a viagem para o Algarve."O carro que está na garagem tem combustível suficiente para a viagem de ida e volta entre Évora e o Algarve", notou.Graças a esta medida preventiva, a docente universitária manifestou-se segura de que as férias da família "não vão ser atrapalhadas" por uma eventual crise energética, devido à greve dos motoristas, com início convocado para segunda-feira e que poderá prolongar-se por tempo indeterminado.Também no Alentejo, na aldeia de Aguiar, concelho de Viana do Alentejo (Évora), na anterior greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, em abril, há quem também se tenha precavido, mas o certo é que ainda lhes sobra parte desse combustível.O relato foi feito hoje à Lusa por Joaquim Casquinha, dono do posto de combustíveis da terra, que lembrou o sucedido nessa greve, quando vários automobilistas abasteceram as viaturas, mas também "jerricãs e bilhas, daquelas que levam 20 litros"."Levaram para casa bilhas com gasóleo e gasolina e ainda lá as têm. Ainda há dias esteve aqui uma pessoa que me disse que tinha lá uma dessas bilhas cheia, em casa", afiançou.Na altura, "os primeiros a abastecerem foram essas pessoas, que não têm falta dos carros e que os têm sempre parados à porta", disse, em jeito de brincadeira."Encheram os depósitos dos carros, encheram as bilhas e nunca mais andaram nos automóveis. Uns estão reformados e outros trabalham aí na aldeia e andam a pé", continuou.Agora, para a greve dos motoristas marcada para segunda-feira, ainda "não houve grande aumento" na afluência à bomba em Aguiar, mas Joaquim Casquinha acredita que o cenário se vai alterar a partir deste fim de semana."À medida que os postos de Évora ficarem sem combustível, há muita gente que vem cá abastecer e aí ficamos também nós sem combustível. Se eles 'apertarem' hoje, acabam com ele em menos de nada", previu.Já na greve de abril, "mal o combustível começou a acabar em Évora 'caiu' aqui tudo e, apesar de costumarmos fechar às 22:00, estivemos abertos até às 23:00. Se fosse pelos automobilistas, estávamos abertos essa noite inteira", relatou.As filas de automóveis, na altura, segundo o dono, "chegaram até ao relógio" da igreja, ou seja, desde o meio da aldeia até ao posto de combustíveis, que fica à saída para Viana do Alentejo. Desta vez, se o combustível ainda durar, o cenário deve repetir-se: "Vão ser filas até meio da aldeia".A greve, que se inicia na segunda-feira, por tempo indeterminado, foi convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que acusam a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) de não querer cumprir o acordo assinado em maio, que pôs fim a uma greve que deixou os postos de abastecimento sem combustíveis.Esta greve ameaça parar o país em pleno mês de agosto, uma vez que vai afetar todas as tipologias de transporte de todos os âmbitos e não apenas o transporte de matérias perigosas. O abastecimento às grandes superfícies, à indústria e serviços deve ser afetado.Também se associou à paralisação o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN).Na quarta-feira, o Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de mercadorias.