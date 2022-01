Esta é a terceira grávida tratada em ECMO no maior hospital do Norte do País.

Grávida com Covid-19 ligada à ECMO no hospital de S. João já teve o bebé

A grávida de 35 anos infetada com Covid-19 e que foi transferida na semana passada do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel, para o Hospital de S. João, Porto, teve esta quarta-feira o bebé. A mulher, não vacinada e que estava em estado grave, ficou ligada à ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal).

A carregar o vídeo ... Grávida em ECMO já teve o bebé

A doente estava com 33 semanas de gestação. O transporte foi efetuado pela equipa de ECMO do São João e a mulher ficou internada no Serviço de Medicina Intensiva.

Está prevista uma conferência de imprensa, no Hospital de S. João, para as 11h30 desta quinta-feira, com declarações de Marina Moucho, diretora de Obstetrícia, Henrique Soares, diretor de Neonatologia, e Roberto Roncon, coordenador de Medicina Intensiva, sobre este caso. Esta é a terceira grávida tratada em ECMO no maior hospital do Norte do País. Um dos bebés não resistiu.