Grande operação noite eleitoral SÁBADO/CMTV/CM

A 17.ª eleição legislativa assinala uma nova era na informação em Portugal. E tudo depende de uma escolha que será sua.

A carregar o vídeo ... A noite eleitoral da SÁBADO

A partir das 19h, os repórteres da SÁBADO estarão a acompanhar minuto a minuto tudo o que se passa nos quartéis-generais dos nove partidos com assento parlamentar.

No site da SÁBADO poderá acompanhar todas as declarações da noite. E perceber com profundidade os cenários que irão surgir em função dos resultados.

Ao dinamismo de uma emissão que dará os resultados em primeira mão, a CMTV e a SÁBADO vão marcar a noite eleitoral com a credibilidade e a profundidade que o país merece num momento tão nevrálgico a nível político, como o atual.

A partir das 20h, teremos 4 estúdios, 5 régies, 29 câmaras em direto de todas as sedes partidárias, os melhores comentários e a certeza de que o país receberá a melhor informação até ao discurso da vitória.

A diretora da SÁBADO, Sandra Felgueiras, coloca a fasquia no máximo nesta que é a sua noite de estreia:

"Para profissionais perfeccionistas, como é o meu caso, não há trabalhos fáceis. Há trabalhos exigentes. Este é mais um. Mas de mim, os portugueses sabem sempre com o que podem contar: muito entusiasmo, estudo aprofundados dos dossiers, sentido de responsabilidade, isenção e muito rigor.

Nestas minhas novas funções, terei o espaço para dar ainda mais e melhor de mim a um público que espera que o jornalismo esteja sempre próximo da população: das suas preocupações e anseios. Esta será a nossa marca. "

A diretora da SÁBADO, que se estreou esta semana na assinatura da revista, acrescenta que "numa noite eleitoral, é muito importante ter a consciência de que o país real quer conhecer os resultados mas, e acima de tudo, precisa de ter uma noção rápida e abrangente de todos os cenários políticos que se possam vir a desenhar".

Por fim, Sandra Felgueiras deixa uma certeza: "vamos falar para o país todo, sem privilegiar segmentos nem camadas sociais. Os votos valem todos o mesmo e o país não é só Porto e Lisboa.