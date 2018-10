A actual secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa irá substituir Luís Filipe Castro Mendes e ficará responsável pela pasta da Cultura.

A actual secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, vai desempenhar as funções de ministra da Cultura, em substituição de Luís Filipe Castro Mendes.



No executivo de António Costa, esta é a segunda mudança na pasta da Cultura.



Na posse do XXI Governo Constitucional em Novembro de 2015, António Costa escolheu o dirigente socialista João Soares, que se demitiu do cargo em Abril de 2016, sendo substituído por Luís Filipe Castro Mendes.



Luís Filipe Castro Mendes deixa agora este lugar, sendo substituído pela secretária de Estado e dirigente socialista Graça Fonseca, que é doutorada em Sociologia pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, com mestrado em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.



Graça Fonseca foi Investigadora do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, entre 1996 e 2000, vereadora na Câmara Municipal de Lisboa com os pelouros da Economia, Inovação, Educação e Reforma Administrativa, entre 2009 e 2015.



Exerceu funções como chefe de gabinete do Ministro de Estado e da Administração Interna, António Costa, entre 2005 e 2007, no primeiro Governo liderado por José Sócrates.