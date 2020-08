Mariana Vieira da Silva, a ministra da Presidência, afirmou no fim da conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros que a "Constituição e a lei não permitem proibir eventos políticos". A ministra referia-se à Festa do Avante! organizada pelo PCP, que vai ocorrer entre 4 e 6 de setembro.Segundo a governante, não haverá excepções às regras de segurança devido à pandemia do novo coronavírus. A Direção-Geral da Saúde está a trabalhar para garantir que as regras são cumpridas.

Porém, o Governo não tem outra "competência" conferida pela Constituição "para impedir ou intervir na Festa do Avante".