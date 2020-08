ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de agosto de 2020.

Quando chega o mês de setembro, os monitores no terreno da Entidade Reguladora das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) já sabem que um evento vai dar trabalho: a Festa do Avante! Ano após ano, desde que o organismo foi criado em 2005, a ECFP dedica os mesmos capítulos à festa nos seus relatórios: "Não cumprimento do limite estabelecido para as receitas em numerário"; "Impossibilidade de confirmar a origem das receitas"; "Incerteza quanto à razoabilidade de rendimentos obtidos por serviços prestados; entre outros"."Os monitores iam lá comprar coisas, pediam faturas, verificavam contas e no fim faziam relatórios", lembra àMargarida Salema, que presidiu à ECFP entre 2009 e 2017. No final de cada dia de festival, a organização reportava as contas – e às vezes encontravam-se valores estranhos.