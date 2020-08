A Área Metropolitana de Lisboa vai manter-se em situação de contingência até 31 de agosto. O restante território vai manter-se em situação de alerta. A decisão surge no comunicado relativo ao Conselho de Ministros desta quinta-feira.O prolongamento também levará a que "os horários dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços nas áreas abrangidas pela declaração de situação de contingência passam a poder ser adaptados pelo Presidente da Câmara Municipal territorialmente competente, mediante parecer favorável da autoridade de saúde local e das forças de segurança".Além disso, "nas áreas abrangidas pela declaração da situação de alerta, os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços podem passar a abrir antes das 10 horas". "Os serviços públicos mantêm, preferencialmente, o atendimento presencial por marcação, determinando-se que o atendimento prioritário possa ser realizado sem marcação prévia", lê-se no comunicado.

Segundo explicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros, esta decisão teve em conta que se mantêm "as mesmas condições de há 15 dias".

Para a tomada da decisão, acrescentou, foi feita uma avaliação "de todos os critérios definidos em abril pelo Governo, no início do processo de desconfinamento, relativamente à capacidade de resposta do SNS [Serviço Nacional de Saúde], à capacidade de testagem do SNS, à redução do número de doentes internados em enfermaria e em cuidados intensivos e à redução do número de óbitos".

Também foi decidida a reabertura dos Centros de Dia a partir de 15 de agosto, "mediante avaliação das condições de reabertura, a realizar pela instituição, pelo Instituto da Segurança Social e pela autoridade de saúde local, sem prejuízo da manutenção da suspensão das atividades na Área Metropolitana de Lisboa".Foi ainda aprovado o decreto-lei que regula a atividade e funcionamento do Banco Português de Fomento (BPF). O diploma define os termos e procede à fusão por incorporação da PME Investimentos - Sociedade de Investimentos, S.A. e da IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento, S.A. na SPGM - Sociedade de Investimentos.Segundo o comunicado, a missão do Banco de Fomento "será fomentar a modernização das empresas e o desenvolvimento económico e social do país".