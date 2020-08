Rui Rio considera que mesmo que se realize a Festa do Avante!, do PCP, com metade da lotação máxima, será o mesmo que ter um Estádio do Porto ou do Sporting "cheios". O líder do PSD manifestou-se no twitter, no mesmo dia em que Marta Temido frisou que a lotação do evento terá que ser menor que a capacidade máxima.

O PCP já reagiu em comunicado. "Há afirmações tão ridículas que só podem assentar numa aversão sem limites ao PCP e à sua luta pelos direitos dos trabalhadores e do povo", lê-se. Para o PCP, a comparação entre o recinto da Festa do Avante! e os estádios é "ignorar a diferença de área desses espaços com o terreno da Festa do Avante!", que é "cerca de 20 vezes maior".O comentário de Rio "só pode ser compreendido por má-fé e desonestidade política subjacentes aos tiques da conhecida intolerância democrática".O PCP escusou-se no dia 12 de agosto a adiantar mais informação sobre as medidas para a Festa do Avante! em análise com a Direção-Geral de Saúde, afirmando que são matérias do "foro do relacionamento" entre o partido e aquela entidade."As matérias que estão em exame com a Direção-Geral da Saúde são do foro do relacionamento entre essa entidade e o PCP", limitou-se responder fonte oficial dos comunistas, após questionada pela Lusa.A ministra da Saúde defendeu que a lotação da Festa do Avante! terá este ano que ser inferior à capacidade máxima de 100 mil pessoas do recinto no Seixal, por causa da covid-19."É evidente que estamos a falar, teremos de falar de outros números", declarou Marta Temido na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, acrescentando: "compreendo que se fale de um número de 100 mil, na medida do que será a licença de utilização, mas estamos num momento específico, num contexto específico".A ministra assegurou que à organização da Festa do Avante! "não será permitido o que está proibido nem proibido o que está permitido" e que "não haverá exceções" às regras adotadas pelas autoridades de saúde para conter o contágio pelo novo coronavírus. "Ninguém entenderia que corrêssemos riscos adicionais por uma circunstância de tratamento especial, mas também ninguém entenderia que impuséssemos deveres adicionais àquilo que são as regras específicas com as quais temos estado a trabalhar em áreas como a restauração, os transportes públicos ou os eventos culturais", salientou Marta Temido.Na organização da Festa do Avante!, que além de iniciativa política inclui tradicionalmente concertos, exposições, debates, espaços de restauração e espaços de campismo para os espetadores, tem havido reuniões de responsáveis do PCP com técnicos da Direção-geral da Saúde."Aquilo que procuraremos fazer, em termos técnicos, é a aferição das condições que o promotor do evento tem para cada uma dessas áreas face àquilo que são as regras definidas pela Direção-geral da Saúde", acrescentou.Marta Temido acrescentou que o contexto específico para a realização da festa "será considerado e foi já considerado pelos promotores" no diálogo que mantêm desde segunda-feira com a DGS, quando se realizou a primeira reunião técnica entre ambas as partes.Na conferência de imprensa de apresentação da Festa do Avante! deste ano, no passado dia 4, o principal responsável da organização, Alexandre Araújo, garantiu que serão cumpridas escrupulosamente as regras de distanciamento e higiene impostos pelas autoridades.O membro do Secretariado do Comité Central do PCP evitou na altura adiantar "números" de bilhetes já vendidos para o evento de entre 4 e 6 de setembro, qualquer previsão de visitantes ou mesmo esclarecer se vai haver um limite à entrada de pessoas."A Direção-Geral da Saúde (DGS) conhece a lotação habitual da festa. Nós temos tido uma lotação estabelecida, do ponto de vista das licenças emitidas, que se aproxima dos 100 mil. Digamos que... Bem, não digamos mais nada", afirmou, após ser insistentemente questionado.