As barragens do Alvito e de Girabolhos, canceladas em 2016, podiam ser uma importante fonte de água para os concelhos do Interior - entre eles, alguns dos mais afectados pelos incêndios do ano passado. Quem o defende é Rui Godinho, presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas.



Em entrevista ao Público, Godinho considera mesmo que as duas barragens seriam "quase um Castelo de Bode", aludindo à estrutura que abastece concelhos de Leiria a Lisboa, mas para o Interior centro. A água da barragem de Girabolhos iria fornecer os concelhos de Seia, Gouveia, Fornos de Algodres, Mangualde e Nelas. Já a do Alvito chegaria aos concelhos de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão.



As duas barragens figuravam no Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH), e foram canceladas com o apoio do PEV, e após os pedidos da Liga Portuguesa da Natureza e Geota. Contudo, um relatório de 2016, que fez a revisão do programa de barragens, indicou que os autarcas preferiam que o Alvito e Girabolhos avançassem: "Ficou claro que estes pretendiam que as barragens se realizassem, até porque têm vindo a protelar decisões relativas à organização do território e da ocupação que este viria a ter com a sua execução".



Ao todo, as duas barragens armazenariam 764 milhões de metros cúbicos de água.