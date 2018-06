Artista urbano fala de "perda eterna" para Portugal caso exploração avance.

O artista urbano Bordalo II manifestou a sua posição contra o furo de prospecção de petróleo em Aljezur através do Instagram. Bordalo II partilhou três imagens na rede social, em parceria com o também artista Forest Dump, em que revela três possíveis cenários no Algarve em 2020.



"Eu e o meu amigo Forest Dump temos algo a dizer acerca da ideia de explorar petróleo na costa do nosso belo Algarve", escreveu Bordalo II. "Espero que os nossos líderes sejam inteligentes o suficiente para entender que um lucro a curto-prazo significará uma perda eterna. Portugal é um país cheio de potencial para a energia renovável, esse é o futuro."



Nas imagens, vêem-se plataformas petrolíferas no mar, um prato de peixe com petróleo e um sumo de laranja negro.



<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjkttcjB1_Z/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjkttcjB1_Z/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Me and my friend @for3stdump have something to say about the idea of exploring fuel in the coast of our beautiful sea side #Algarve . I hope that our leaders will be smart enough to understand that a near future profit will have a forever loss. Portugal is a country full of potential for renewable energy, this is the future. #nocountryforoilmen #bordaloii #forestdump #nomorecrude #paraofuro #ecosystem #turism #future #sustainable</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Uma publicação partilhada por <a href="https://www.instagram.com/b0rdalo_ii/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> BORDALO II</a> (@b0rdalo_ii) a <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-03T19:07:07+00:00">3 de Jun, 2018 às 12:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script>



Em Maio, a Agência Portuguesa do Ambiente dispensou o furo de prospecção de petróleo de um estudo de impacto ambiental. A operação será desenvolvida pelo consórcio Eni/Galp. Em reacção, vários ambientalistas pediram a demissão do ministro do Ambiente.



Após a decisão da APA, o primeiro-ministro garantiu que caso se venha a realizar a exploração de petróleo, será necessário um estudo de impacto ambiental prévio. "O país tem que saber quais são os recursos com que conta para poder decidir o que é que faz com os seus recursos, mas a decisão foi muito clara: se vier a haver exploração, tem de haver estudo de impacto ambiental", afirmou, a 1 de Junho. "Há uma coisa que nós temos que ter noção: mesmo quando tivermos alcançado, em 2050, se tudo correr muito bem, uma fase de neutralidade carbónica, ainda assim, nós teremos que importar entre 10 a 15 milhões de barris por ano para continuar a satisfazer os abastecimentos."



O furo de prospecção de petróleo deverá avançar entre Setembro e Outubro na chamada bacia do Alentejo, a 46 quilómetros de Aljezur.