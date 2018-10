Seguro Sanches também sai do Governo

Jorge Seguro Sanches, o secretário de Estado da Energia, também será substituído no âmbito da remodelação que está em curso no Executivo liderado por António Costa, avança a SIC Notícias.

Seguro Sanches sai no âmbito da remodelação governamental, que afasta Caldeira Cabral do Ministério da Economia. Com esta pasta ficará Siza Vieira. E com esta remodelação, a secretaria de Estado da Energia passará para o Ministério do Ambiente.



Siza Vieira vai agora acumular a pasta de ministro adjunto com a de Economia, mas fica sem a energia. O seu papel como advogado, antes de ingressar no Governo, suscitou polémica. É que Siza Vieira estava no escritório de advogados que trabalha com a China Three Gorges, accionista da EDP e que aliás continua com uma OPA lançada sobre a eléctrica.

O ministro, que foi sócio da Linklaters antes de ir para o Governo (sociedade de advogados com que a China Three Gorges trabalha), pediu escusa para não estar envolvido em questões do sector eléctrico. Ainda que tenha garantido que nunca teve qualquer ligação ao grupo chinês. "Nunca trabalhei com a China Three Gorges", garantiu, assegurando ainda que não foi o autor da alteração do Código dos Valores Mobiliários que facilita a contagem de votos das empresas chinesas na oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges à EDP, conforme noticiou o Público. Neste caso António Costa saiu em sua defesa, assumindo o "pai" da alteração legislativa.



Assim, com o pedido de escusa de Siza Vieira de assuntos do sector energético, a pasta passa para Matos Fernandes ministro do Ambiente. O seu Ministério passa a designar-se do Ambiente e Transição Energética, conforme está referido no site da Presidência.