Governo garante isenções fiscais de milhões à especulação imobiliária

O Governo aprovou benefícios para novas sociedades de investimento. E criou um fundo para gerir imóveis do Estado, com promessas de retorno especulativo, que poderá no futuro dispensar as regras da contratação pública. Há quem alerte para o perigo de aumento, ainda maior, dos preços das casas e de uma nova Parque Escolar à vista