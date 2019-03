A vítima lembra como em dezembro de 2017, "por força de circunstâncias", se dirigiu à esquadra de Almada para efetuar uma denúncia. "A medo, com vergonha, sem confiança ou qualquer tipo de crença fui recebida pelo agente supra que, graças às suas competências profissionais, foi capaz de me acolher e de me familiarizar, com o intuito de levar a cabo o seu trabalho", escreveu a vítima que se apresenta como "A. Fernandes".O autor da carta escreve ainda que ao longo de todo o processo o agente fez destacar "as suas qualidades de um bom ouvinte e de um bom condutor no discurso".

"Obrigado, Agente Rebelo! Jamais esquecerei o seu precioso contributo e a forma humana com que revelou saber lidar com vítimas como eu. Desejo, com toda a franqueza, que seja sempre bem-sucedido em todas as esferas da sua vida e que, em termos profissionais, lhe seja sempre devido o respeito", escreveu ainda A. Fernandes.