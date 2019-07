O deputado do PS Hugo Pires coordena o Grupo de Trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Política de Cidades da Assembleia da República (AR). É também detentor de 50% de uma sociedade, a CRIAT - Imobiliária, que está a ser acusada de promover despejos em Braga. Mas o Parlamento, num parecer aprovado a 4 de dezembro de 2018, não viu incompatibilidades no caso do deputado socialista.

"Não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento na assunção pelo Deputado Hugo Pires das funções de coordenação do Grupo de Trabalho da Habitação", pode ler-se na decisão do parecer da Subcomissão de Ética enviado à SÁBADO. Hugo Pires pediu "previamente à tomada de posse como coordenador do grupo de trabalho da habitação parecer sobre a possibilidade de a situação poder convocar um eventual conflito de interesses".



Afinal, desde julho de 2015 que a CRIAT existe, de acordo com o portal InformaDB. Os outros 50% da imobiliária pertencem ao sócio-gerente Sandro Peixoto - e no site do Parlamento, Pires refere ter metade da CRIAT - Imobiliária.