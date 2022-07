A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Faltam 500 técnicos no socorro no INEM

São necessários mais 500 técnicos de emergência pré-hospitalar para colmatar as falhas no socorro do INEM, mas apesar de os concursos abrirem, sobram sempre vagas. A crítica é de Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.







Tópicos INEM emergência

