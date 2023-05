Governo diz estar investido em manter uma 'boa relação institucional'

A Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou esta quinta-feira que o Governo encara a intervenção marcada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para esta noite com "naturalidade".





uma boa relação institucional entre Governo e Presidência.

O Presidente da República vai fazer uma declaração ao país esta quinta-feira, às 20h. Marcelo ainda não fez qualquer comentário à crise política entre o Governo e Presidência.António Costa decidiu manter em funções o ministro das Infraestruturas, João Galamba, depois da polémica que envolveu a demissão do seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro. Antes, Marcelo Rebelo de Sousa tinha afirmado que Galamba não reunia as condições para continuar no cargo.Ontem à noite, o chefe de Estado já tinha dito aos jornalistas que falaria ao País sobre a situação que está a causar tensões entre São Bento e Belém. Vai fazê-lo antes de partir para Londres, onde vai participar na cerimónia da coroação de Carlos III, que acontece no sábado."Certamente terei oportunidade de dizer aos portugueses o que penso, mas hoje não", disse Marcelo, ontem à noite.Também ontem, o primeiro-ministro tentou dar o caso por encerrado. Em Braga, onde participa num Conselho de Ministros descentralizado, António Costa referiu não ter problemas em receber telefonemas do Presidente da República. Tentando fugir a todas as questões relacionadas com o ministro das Infraestruturas e a sua manutenção no Governo afirmou ainda que "a vida política é muito menos ficção daquilo que normalmente julgam", quando questionado sobre a tensão com Marcelo Rebelo de Sousa.

Já esta quinta-feira, João Galamba juntou-se aos restantes membros do Governo, em Braga, mas preferiu manter o silêncio.Uma estratégia que não vai poder usar quando for ao Parlamento para ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da TAP, na próxima semana. O seu ex-adjunto e a sua chefe de gabinete, Maria Eugénia Cabaço, também serão ouvidos.