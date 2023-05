Chega adia cimeira da direita devido à 'perseguição' a Bolsonaro

As mais lidas

O Chega estava a planear uma "cimeira mundial da direita" que se iria realizar a 13 e 14 de maio. A cimeira foi cancelada devido à perseguição a alguns dos seus convidados, nomeadamente Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil.







André Ventura

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Fruto de acontecimentos que todos acompanhámos e que todos puderam ver sobretudo nos últimos dias, o Chega terá de suspender e reagendar para data posterior a cimeira mundial das direitas que estava prevista para 13 e 14 de maio", afirmou André Ventura. O acontecimento a que se refere Ventura é a apreensão do passadporte do ex-presidente brasileiro.As declarações foram feitas por Ventura num vídeo divulgado esta quinta-feira, a partir de Budapeste, na Hungria, onde está para se reunir com Viktor Orbán e participar na Conferência de Ação Política Conservadora.O Chega não anunciou uma nova data para a cimeira.