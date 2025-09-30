Sábado – Pense por si

Reportagem no templo da imigração controlada: 29 detenções em centros da AIMA

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 23:00

O centro da AIMA no templo hindu de Lisboa tem atendido diariamente mais de mil imigrantes. Com controlo apertado, já houve 29 detenções dentro dos centros.

No Paço do Lumiar, em Lisboa, ergue-se em mármore rosa e pedra o imponente Templo Radha Krishna, de 15 mil metros quadrados, inaugurado há mais de duas décadas e epicentro do culto hindu na cidade. À medida que se percorre o caminho labiríntico do edifício, há centenas de pessoas em filas, de papéis na mão, não para professar a fé hindu, mas para serem atendidas pela Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA).

Reportagem no templo da imigração controlada: 29 detenções em centros da AIMA