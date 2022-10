Governo defende ministro Pedro Nuno Santos na polémica com empresa do pai

Comunicado da Presidência do Conselho de Ministros defende posição do ministro das Infraestruturas depois de notícias que davam conta de um ajuste direto de uma entidade pública com empresa onde ele e o pai são acionistas.

O Governo veio defender o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, no caso em que uma empresa detida parcialmente por si e pelo seu pai fez um contrato com o Estado por ajuste direto. A notícia avançada ontem pelo Observador indicava que este caso constitui uma incompatibilidade de acordo com a lei. Porém, o entendimento do gabinete do ministro e, agora, de todo o Governo é de que a lei se aplica apenas a concursos feitos no âmbito do ministério tutelado pelo mesmo membro do Governo.