Um jovem de 22 anos morreu hoje na sequência do despiste de veículo ligeiro de mercadorias que conduzia, na Estrada Nacional (EN) 4, no concelho de Borba, distrito de Évora, disserem fontes dos bombeiros e da GNR.A fonte da força de segurança adiantou à agência Lusa que o acidente ocorreu entre as localidades de Borba e Estremoz e que a vítima era a única ocupante da viatura.O alerta para o acidente foi dado às 7h13 e as operações de socorro mobilizaram 18 operacionais e nove viaturas dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), segundo a Proteção Civil.