"Num exercício de transparência, pretende-se mostrar o resultado de todas as áreas de governação permitindo que os cidadãos possam avaliar o trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos. A três meses do fim da Legislatura, 81% das 1086 medidas inscritas no Programa do Governo foram concretizadas. Daquelas que estão por concluir (19%), 10% já estão em curso", lê-se na nota da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares.



Em relação ao teor do novo site, o Governo destaca os capítulos da "Prioridade às pessoas" e "Valorizar o nosso território", apontando que estas áreas apresentam taxas de execução na ordem dos 90%.



Acima da média em termos de cumprimento, segundo o executivo, situam-se igualmente os capítulos "Virar a página da austeridade" com 85%, "Convergência com a Europa") e "Mais coesão, menos desigualdades" "ambos com 82% de medidas cumpridas".



"Seguem-se os capítulos "Um Estado forte, inteligente e moderno" com 79%, "Um Portugal Global" com 74% e "Prioridade à inovação" com 70%", acrescenta-se na mesma nota.



No que respeita aos eixos de governação, ainda de acordo com o executivo, "observa-se que os níveis de execução são também significativos: "Mais Crescimento" com 78%, "Melhor Emprego" com 82% e "Maior Igualdade" com 83%".



"O novo site dá ainda a conhecer as principais medidas e os resultados centrais da Legislatura por área da governação", acrescenta-se.



O primeiro-ministro, António Costa, abre hoje, ao início da tarde, na Assembleia da República, o último debate da legislatura sobre o estado da nação, que terá uma duração de cerca de quatro horas.

Governo considera que, a três meses do final da legislatura, já cumpriu 81% das medidas inscritas no seu programa e sustenta que estão em curso 10% das 19% de medidas ainda por concluir.Este balanço de atividade consta de uma nota divulgada pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares em referência a um 'site' hoje lançado pelo Governo.