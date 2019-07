Sobrelotação, moscas e odor a urina. Foi com isto que se depararam representantes da Secção Regional Norte da Ordem dos Enfermeiros numa visita ao Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.

A visita incidiu na ala masculina, que inclui uma clínica de doenças mentais. As imagens mostram esse espaço, que tem lotação para 90 pessoas mas é ocupada por 187 pacientes. A Ordem dos Enfermeiros denuncia as "condições desumanas de higiene e alojamento": é possível ver camas junto a mesas e várias num espaço pequeno.

"Num dos espaços [da clínica de doenças mentais] estão 19 pessoas amontoadas, o mesmo espaço onde dormem, comem e fazem as suas necessidades", indica a Ordem. "É manifesto o odor a urina, num cubículo sem distanciamento entre as camas, que são apenas estrados, onde abundam as moscas."

Não são cumpridas as normas de higiene com os colchões das camas, com as mãos ou acerca da limpeza de espaços físicos.

A situação foi denunciada pela Ordem dos Enfermeiros aos diretores do estabelecimento prisional através de um ofício, confirma fonte da Ordem à SÁBADO. Ainda não houve resposta. Já em 2017, numa outra visita, os enfermeiros identificaram "condições estruturais em total estado de deterioração". Na altura, a direção também foi informada.

Porém, os problemas identificados não ficam por aqui: à noite, só um enfermeiro está disponível em todas as instalações, ocupadas por 402 pessoas.