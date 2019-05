"Nós assistimos esta manhã a um processo conturbado e pouco explicado sobre a contagem integral do tempo de serviço dos professores. Eu lembro que não são só os professores que estão em causa, são todas a carreiras especiais da função pública", vincou Catarina Martins.



A líder do BE disse que a democracia se compromete quando há pouca clareza nos compromissos assumidos pelas forças políticas



"Está criada uma enorme confusão com as posições tomadas pelos partidos em relação ao chumbo da contagem integral do tempo dos professores", disse.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou esta sexta-feira "lamentável" a mudança de opinião dos partidos de direita que chumbaram a contagem integral do tempo de serviço dos professores e disse estar criada "uma enorme confusão".O texto proveniente da Comissão Parlamentar de Educação para reposição integral do tempo de serviço dos professores foi hoje reprovado com os votos contra não só do PS, mas também do PSD e do CDS-PP que na passada semana haviam votado favoravelmente a medida.