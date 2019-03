Alterações ao estatuto dos guardas prisionais , que os equipara aos elementos da PSP em termos remuneratórios, foram hoje aprovadas em Conselho de Ministros Segundo um comunicado do Governo, a equiparação, que estava bloqueada devido à existência de duas tabelas remuneratórias, "é agora restabelecida, enquadrando-se no programa para a Administração e Política Criminal".O programa, acrescenta o Governo, "estabelece como prioridades a valorização do exercício de funções públicas e a promoção de medidas tendentes ao aperfeiçoamento do sistema de execução das penas".