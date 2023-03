Governo estuda descida do IVA para baixar preços na alimentação

António Costa disse que o Governo está a trabalhar com o setor dos bens alimentares para encontrar formas de garantir que uma descida do IVA se reflita numa efetiva descida dos preços.

O primeiro-ministro António Costa admitiu que o Governo está a estudar medidas para combater a inflação, incluindo a descida do IVA dos bens alimentares considerados "essenciais".





No debate parlamentar de política geral, António Costa salientou que o Governo e os agentes da cadeia alimentar têm o "objetivo comum" de reduzir e "controlar a inflação sobre os bens alimentares", reconhecendo que o seu valor está "claramente acima daquilo que é a média da inflação a nível nacional e mesmo acima do que acontece em outros países europeus"."Vamos trabalhar com o setor para agir sobre preços em diversas dimensões: dimensão ajudas de Estado à produção - para diminuir os custos de produção - e, em segundo lugar, o equilíbrio entre redução da fiscalidade - ou seja, do IVA - e a garantia de que essa redução da fiscalidade se traduz numa redução efetiva e estabilização dos preços", anunciou o primeiro-ministro, em resposta ao PCP.Esta medida já tinha sido, anteriormente, rejeitada pelo ministro da Economia, António Costa Silva, lembrando que o efeito desta medida tinha sido limitado em Espanha.