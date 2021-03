Governo ameaça retirar centros de saúde mal geridos às autarquias

Associação de Municípios contesta auto de transferência que reduz as câmaras a prestadores de serviço e prevê sanções financeiras e a devolução das unidades ao Ministério da Saúde.

26 de fevereiro José Couceiro com Leonor Riso

O Governo pode optar por suspender as transferências financeiras para os municípios ou, no pior cenário, reaver os centros de saúde que forem mal geridos, de acordo com os autos de transferência propostos às câmaras municipais que aceitaram a delegação de competências na área da saúde, avança o Jornal de Notícias.