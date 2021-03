GNR deteve dois homens em Vila Nova de Gaia por violência doméstica

A GNR explica que as duas detenções ocorrem de situações distintas e que em ambas os detidos foram proibidos pelo tribunal de contactar as vítimas.

Dois homens, de 34 e 43 anos, foram detidos na quinta-feira no concelho de Vila Nova de Gaia pela suspeita dos crimes de violência doméstica, divulgou hoje o Comando Territorial do Porto da GNR.







Em comunicado, a GNR explica que as duas detenções ocorrem de situações distintas e que em ambas os detidos foram proibidos pelo tribunal de contactar as vítimas "por qualquer meio" ou de se aproximarem dos locais habitualmente frequentados por estas.O homem de 43 anos é suspeito de agredir, injuriar e ameaçar a mulher, com quem se encontrava casado há 15 anos, mantendo-a "isolada socialmente", nomeadamente dos familiares, e "controlando os seus contactos telefónicos".Já o detido de 34 anos, com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, é suspeito de ameaçar e injuriar a sua ex-companheira, de 26 anos, e de incumprir com as suas responsabilidades parentais.Os dois homens foram presentes a tribunal na sexta-feira.