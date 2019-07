"Este grupo de jovens escuteiros recebeu formação para esta ação, que decorreu no último sábado, em que foram contactados 63 idosos", acrescentou o responsável da GNR, sublinhando que este tipo de iniciativas "permite fazer um acompanhamento mais próximo aos idosos sinalizados, em conjunto com os escuteiros".



De acordo com o responsável da GNR, trata-se de uma iniciativa "para sensibilizar a população sénior para questões relacionadas com segurança e saúde, transmitindo conselhos úteis aos que vivem em situações de especial vulnerabilidade".



Segundo Paulo Santos, do Corpo Nacional de Escutas (CNE), participaram nesta iniciativa da GNR 20 escuteiros, oito do Agrupamento 484 da freguesia da Anunciada (Setúbal) e 12 ao Agrupamento 1359 da freguesia do Sado.



"Esta iniciativa da GNR, no âmbito do policiamento de proximidade, enquadra-se perfeitamente naquilo que é a nossa oitava maravilha [dos escuteiros], e que passa por intensificar o relacionamento dos escuteiros com a comunidade", disse Paulo Santos.



Além das questões de segurança, esta iniciativa da GNR, que teve a colaboração dos escuteiros, também se destinava a dar conhecimento aos idosos de diversos programas governamentais de que podem usufruir", acrescentou Paulo Santos, salientando que os escuteiros estão "sempre disponíveis para ajudar as pessoas idosas".

Mais de 60 idosos que vivem sozinhos e em locais isolados na freguesia do Sado, em Setúbal, receberam sábado a visita de elementos da GNR e de escuteiros de dois agrupamentos no âmbito do Programa "Idosos em Segurança"."Decidimos estabelecer esta parceria com dois agrupamentos de escuteiros e fazer deles, também, interlocutores locais de segurança", disse hoje à agência Lusa o Comandante do Destacamento Territorial de Setúbal, capitão Rui Quintinha.