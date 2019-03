A GNR de Paços de Ferreira apreendeu as peças numa fábrica de confeções daquele concelho. O vestuário apreendido tinha o valor de 204 mil euros.

A GNR de Paços de Ferreira apreendeu numa fábrica de confeções daquele concelho cerca de 24 mil peças de vestuário contrafeito, no valor de 204 mil euros, anunciou hoje a autoridade.



Segundo um comunicado, a operação ocorreu na terça-feira e decorreu de uma denúncia de vizinhos relativa à produção de ruído, o que levou os militares às instalações daquela unidade.



No local, apurou-se que se tratava de uma fábrica de confeções que produzia vestuário contrafeito de diversas marcas registadas.



A autoridade policial procedeu também à apreensão de seis máquinas de costura e de 65 quilos de tecido e outros componentes utilizados no processo de produção.



A proprietária da fábrica, uma mulher de 47 anos, foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência.