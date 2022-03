Gémeos portugueses nasceram em Kiev na primeira noite da guerra. Pais já estão com eles

Tinham viagem marcada para a Ucrânia no dia 1, mas o espaço aéreo encerrou. Esta manhã, enviaram mensagem a dizer que já estão com os bebés. Há outros casais que aguardam pelo nascimento dos filhos nas próximas semanas de gestantes de substituição ucranianas.

A melhor das notícias chegou em simultâneo com as piores. Horas após a Rússia ter invadido a Ucrânia, o casal de Lisboa recebeu uma chamada de Kiev: os seus bebés gémeos, um menino e uma menina, tinham nascido na capital ucraniana na noite de 24 para 25 de fevereiro. Perguntaram-lhes se deviam vacinar os meninos. E depois disso, foram dias de silêncio, ao mesmo tempo que na televisão e nas redes sociais se sucediam informações sobre bombardeamentos, milhares de pessoas em fuga e as tropas russas a aproximarem-se de Kiev, o objetivo central de conquista para Putin. E em simultâneo o objetivo daqueles novos pais, que continuavam sem os seus filhos nos braços.



A partir de sábado, três dias após o início do conflito, Maria (nome fictício) deixou de receber resposta deles. Mas na manhã desta quinta-feira, 3, os pais dos recém-nascidos escreveram-lhe: já estão com eles. Na mensagem não adiantavam mais dados, nomeadamente se entraram na Ucrânia, se conseguiram encontrar-se com os bebés fora deste país em guerra ou se ainda se mantém por lá.



Na verdade, explica à SÁBADO Cláudia Bancaleiro, da Associação Portuguesa de Fertilidade (APF), este casal português tem uma série de dificuldades burocráticas para ultrapassar.