Sul-coreanos vão ficar um ou dois anos mais novos

A Coreia do Sul prepara-se para adotar a contagem de idade usada internacionalmente. Medida deverá entrar em vigor já no mês de junho.

A Coreia do Sul era o único país do mundo (pelo menos documentado) que praticava uma política de idades bastante peculiar. A lei do país considerava que todos os bebés nasciam já com um ano de idade e o aniversário era celebrado por todos os cidadãos no primeiro dia do ano.