Dois dos funcionários do PSD remunerados pelo Parlamento foram exonerados do exercício de funções no Grupo Parlamentar do partido, indica, hoje, o Diário da República.Trata-se de Lélio Lourenço e Natércia Barreto, que eram, respectivamente, assessor e secretária no hemiciclo de S. Bento.As exonerações, divulgadas hoje, produzem efeitos a partir do começo de Julho.Natércia Barreto coadjuva o secretário-geral adjunto do PSD, Hugo Carneiro, na rua de S. Caetano à Lapa, onde Lélio Lourenço coordena interinamente a área de implantação e ficheiros.A existência de várias pessoas a trabalhar na sede do PSD pagas pelo respectivo Grupo Parlamentar (GP) acaba de levar um grupo de funcionários a alertar para eventual desvio de fundos públicos, noticiou, terça-feira (21), aEm carta dirigida ao Ministério Público (MP), ao presidente da Assembleia da República e ao da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, os autores, sob anonimato, alegam que o PSD está a utilizar o orçamento do seu GP para pagar vencimentos do partido.A designação para o exercício de funções na sede do PSD consta de um despacho da autoria do secretário-geral, José Silvano, datado de Abril de 2019. A escolha do pessoal de apoio aos deputados social-democratas, efectuada em Novembro [de 2019], coube a um vice-presidente do Grupo Parlamentar, tendo sido divulgada pelo secretário-geral da Assembleia da República.Emília Preto Galego (requisitada à Câmara Municipal portuense) e Luciano Gomes (com vínculo a um Agrupamento de Escolas) são assessores do sobredito GP e trabalham frequentemente no Porto para o PSD.Conterrâneo de Rui Rio, Hugo Carneiro é técnico superior do Banco de Portugal e acumula a função de deputado com o cargo partidário de secretário-geral adjunto.Numa peça publicada em 2018, aalude a assessores partidários pagos pela Assembleia da República, fazendo notar que o assunto é transversal a (quase) todas as forças políticas com representação no hemiciclo de S. Bento.Para os autores da carta enviada ao MP e a outras entidades, trata-se de uma "prática merecedora de ser investigada por estar na origem de uma reestruturação de serviços que a direcção do PSD pretende implementar"."A situação de promiscuidade com que o Grupo Parlamentar administra os fundos postos à sua disposição só é possível porque Rui Rio e Hugo Carneiro estão nas duas direcções", acentua a missiva.Neste contexto, funcionários do PSD e do GP do partido questionam se "será legal" utilizar o orçamento de grupos parlamentares para "pagar suplementos remuneratórios nos partidos".A interrogação é feita no pressuposto de que haja "situações análogas" noutros grupos parlamentares.