Bens arrestados pelo DCIAP duplicaram de valor num ano

O Departamento Central de Investigação e Ação Criminal (DCIAP) arrestou bens no valor de 19,2 milhões de euros em 2019 relativos a criminalidade altamente organizada, mais do dobro dos 8,4 milhões arrestados no ano anterior. O montante é, assim, a maior fatia dos 28,6 milhões apreendidos por todos os departamentos do Ministério Público.

Os dados, avançados pelo Público, constam do relatório anual do Ministério Público e indicam que, no âmbito da criminalidade económico-financeira, foram abertos 7.767 inquéritos pelo Ministério Público, um aumento face aos 6.860 processos de 2018. No entanto, os crimes de corrupção e outros, como tráfico de influência, peculato ou abuso de poder, tiveram um decréscimo na abertura inquéritos em relação a 2018 - 2.586 contra 2.155.

Em relação a crimes fiscais, foram registados 5.155 casos em 2019 – menos do que os 6.798 no ano anterior –, enquanto também houve um decréscimo nos crimes ambientais - 215 em 2019, face aos 494 de 2018.