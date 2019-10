e Freitas do Amaral da entrada da sede do partido e enviá-la, por correio, para sede do PS, no Largo do Rato, em Lisboa.





José Ribeiro e Castro, o seu ex-diretor de campanha.

Morreu Diogo Freitas do Amaral , fundador do CDS e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros. Na política foi da direita à esquerda, o que lhe causou dissabores nos dois lados da barricada. Fundou o CDS e chegou a ser primeiro-ministro interino depois da morte de Francisco Sá-Carneiro, em 1980. Disputou a mais icónica das eleições presidenciais portuguesas (a campanha de 1985, contra Mário Soares, ficou para a história) e foi ministro no Governo de José Sócrates.Líder do CDS, primeiro-ministro interino, ministro em governos à esquerda e à direita, presidente da Assembleia-Geral da ONU, Freitas do Amaral foi um dos principais intervenientes da vida política portuguesa. No entanto, nunca conseguiu chegar ao lugar que almejava: ser a figura máxima do Estado. No final, viu o seu retrato ser retirado da sede do CDS por Paulo Portas, quando decidiu ingressar no Governo do PS. Já a esquerda, nunca esqueceu que vinha de outro campo político.Freitas do Amaral passou a infância en Guimarães, de onde era natural o pai, e na Póvoa de Varzim (de onde era a mãe). Ainda em criança viu dois dos seus irmãos mais velhos morrerem (um por doença, o outro num desastre). O seu avô era amigo pessoal de Salazar e do cardeal Cerejeira.Foi para Direito, apesar de o primeiro sonho era ser engenheiro, mas "não tinha jeito nenhum para a Matemática", confessou . Quem o convenceu a ir para direito foram dois tios que estudaram Direito e falavam das suas aulas com os professores Marcello Caetano e Galvão Teles. "A ideia de ser juiz, de ser imparcial, seduziu-me e marcou-me depois na política", contava.Apesar das raízes no norte, Freitas do Amaral terminou os estudos secundários no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, entrando depois para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde viria a licenciar-se em direito em 1963. Teve como professor o presidente do Conselho da ditadura Marcello Caetano.Era um apaixonado por literatura e música, principalmente a música clássica. "Embora eu goste de tudo desde que tenha melodia. Gosto de fados, gosto dos Beatles, de rock, de pop - desde que tenha melodia. Toquei piano desde os 7 anos até entrar na faculdade."Com apenas 32 anos, Diogo Freitas do Amaral fundou o CDS a 19 de julho de 1974 juntamente com figuras como Adelino Amaro da Costa, Basílio Horta, Vítor Sá Machado, Xavier Pintado, João Morais Leitão ou João Porto.Em 1975, o CDS foi o único partido a votar contra a Constituição aprovada no ano seguinte por todos os outros partidos representados, contestando o caminho para o socialismo preconizado no texto. Esta recusa em votar favoravelmente um texto que considera socialista ainda é bandeira entre os membros do CDS.Em 1979, Freitas do Amaral cria, com os líderes do então Partido Popular Democrático (PPD), Sá Carneiro, e Partido Popular Monárquico (PPM), Gonçalo Ribeiro Telles, uma coligação que recebeu o nome de Aliança Democrática (AD). A AD viria a alcançar a maioria absoluta nas legislativas de dezembro de 1979 com 45% e Freitas do Amaral integra o executivo liderado por Sá Carneiro como vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros.Quando o fundador do PPD/PSD morreu, no desastre aéreo de Camarate, a 4 de dezembro de 1980, Freitas tornou-se o primeiro-ministro interino. Mas primeiro teve de dar a notícia da queda da avioneta em Camarate, anunciando a morte de Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, seu vice-presidente no CDS e então ministro da Defesa. Mais tarde, durante os inquéritos parlamentares ao caso, Freitas admitiu a tese do atentado, não dirigido a Sá Carneiro, mas a Amaro da Costa, que estaria a investigar um "saco azul" criado no tempo da ditadura, denominado Fundo de Defesa do Ultramar, através do qual continuariam a ser movimentadas elevados montantes em dinheiro.Voltando a eleições em 1983, chegou a vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, entre 1981 e 1983, após nova maioria absoluta da AD, então liderada por Francisco Pinto Balsemão.Europeísta convicto, foi um dos impulsionadores da entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia.Em 1985 o país estava polarizado. De um lado Freitas do Amaral, o representante do CDS e candidato da direita. Do outro, Mário Soares, ex-primeiro-ministro e fundador do PS. A primeira volta das eleições presidenciais foi ganha por Freitas com 46,3% e Mário Soares tinha apenas 25,4%. O caminho agora a fazer era conseguir impedir a esquerda de se unir.Durante semanas, o país só tinha duas definições: ou pró-Freitas, ou pró-Soares. Inclusivamente os mais novos (até os que não podiam votar) usavam no material escolar e nas mochilas autocolantes de um dos candidatos que apoiavam (ou pelo menos os seus pais). As eleições de 1986 acabariam por dar a vitória a Soares. Mas a derrota nas eleições não acabou com a vida política de Freitas.Em 1992 sai do CDS, em rutura com o caminho eurocético do partido então liderado por Manuel Monteiro, e é cobiçado por vários partidos. O fundador do CDS contava que depois da derrota nas eleições presidenciais partiu para "uma série de pequenas vitórias". Apenas nenhuma tão grande quanto teria sido a vitória na presidência.Veja abaixo o anúncio da sua candidatura, em 1985.O nome que era sinal da força unida da direita (mesmo que o PSD tenha recusado ajudar a pagar as dívidas do CDS depois das eleições de 1986) acabou por entrar para o primeiro governo socialista de José Sócrates como ministro dos Negócios Estrangeiros. Nunca mais a direita olharia para Freitas do mesmo modo. O azedume foi tal que o então secretário-geral Mota Soares e o líder demissionário Paulo Portas decidiram retirar o retratoO retrato acabaria por voltar à sede do CDS em 2007, para junto do busto de Adelino Amaro da Costa, e dos retratos de Lucas Pires, Adriano Moreira e Manuel Monteiro, durante a liderança deEmbora tenha permanecido menos de dois anos no governo de Sócrates (2005-2006), o "casamento" com os socialistas levou à sua suspensão do Partido Popular Europeu (PPE). Antes que a suspensão fosse oficializada, em abril de 2005, Freitas saiu pelo seu próprio pé, não sem antes lembrar ao então líder da sua família europeia, Wilfred Martens, que "a colaboração de um democrata-cristão (independente) com um partido socialista nada tem de extraordinário".No seu terceiro - e último - livro de memórias, lembrava: "Como podia um símbolo destes - um representante, um valor político, um património histórico do centro e da direita, unidos contra toda a esquerda - mudar de campo e aceitar ser ministro de um governo do PS. A direita portuguesa não aceitou. Ela achava que eu passara a ser propriedade sua, e só podia fazer o que fosse do seu agrado. A minha liberdade política, que incluía aliar-me com quem quisesse, devia ter ficado limitada pela propriedade política que a direita se arrogava sobre mim. Aliás, a direita costuma dar mais importância à propriedade do que à liberdade..."Mas não se pense que o abandono da direita facilitou a sua vida política. José Sócrates não lhe terá perdoado ter abandonado o Governo ao fim de 15 meses. À esquerda e à direita, Freitas do Amaral era persona non grata. "Apesar de múltiplos serviços prestados ao país durante mais de três décadas, fiquei sozinho. Nunca mais fui convidado, seriamente, para qualquer cargo público ou privado, de 2006 até hoje", lamentava nas memórias.Em 2015 tentou reaproximar-se do CDS, durante apresentação de um livro sobre as quatro décadas do CDS, onde afirmou: "Ninguém traiu ninguém, continuamos separados mas irmãos". No entanto, a mão do CDS não se estendeu de volta.