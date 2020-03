Forte sismo na Madeira deixou sete estradas encerradas ou condicionadas

Três estradas regionais encontram-se encerradas e outras quatro estão com trânsito condicionado devido sismo sentido na Madeira na noite de sábado , informou o Governo Regional.

Ao princípio da noite de sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informava que pelas 20:58 (hora local) "foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 5,1 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 40 quilómetros a sul do Funchal".

O aviso do IPMA adiantava ainda que o sismo, de acordo com a informação disponível na altura, não tinha causado danos pessoais ou materiais e tinha sido sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Funchal e Santa Cruz (ilha da Madeira) e com intensidade menor em diversos outros concelhos na ilha da Madeira.

Foi ainda sentido em Porto Santo com intensidade de III/IV, acrescentava o IPMA, apontando que tinham sido recebidos mais de 200 testemunhos do sismo ter sido sentido.

Em consequência do tremor de terra, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), através da Direção Regional de Estradas (DRE), em nota de imprensa hoje divulgada, informa que se encontram encerradas as estradas regionais, afetadas pelo sismo, "1.ª secção ER 103 - entre o Terreiro da Luta e o Poiso; 2.ª secção ER 103 - entre a Achada do Cabouco (São Roque do Faial) e as Cruzinhas (Faial) e 3.ª secção ER 101 (VE1) - entre a rotunda da Fajã da Areia e a rotunda da Ponta Delgada".

Com o trânsito condicionado encontram-se as seguintes Estrada Regionais: 1.ª secção ER 107-1 - entre a Ribeira da Lapa e a Eira do Serrado; 3.ª secção ER 211 - entre a Fajã da Areia e a Ponta Delgada e ER 228 - entre a Encumeada e o Rosário e 4.ª secção ER 105 - entre a Encumeada e a Serra de Agua.

A ER 222, entretanto, já foi reaberta, estando, no entanto, interdito o trânsito pesado.

A SREI adianta ainda que também que foram mobilizados os meios da Direção Regional de Estradas, com vista à realização de inspeções, bem como pessoal para fazer limpeza de estradas e que nas situações em que a pedras são de grande dimensão, foram mobilizados equipamentos pesados, recorrendo a contrato de aluguer.

"Ao longo da próxima semana iremos continuar a avaliar os eventuais danos e algumas encostas sobranceiras a estradas regionais", informa, acrescentando que "a DRE se encontra a trabalhar em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil".