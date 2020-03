Onze pessoas infetadas, quatro à espera de confirmação de análises e 120 suspeitos. São estes os números de casos e suspeitas de coronavírus no concelho de Felgueiras.A Ministra da Saúde anunciou esta noite que a Escola Básica e Secundária de Idães vai ser encerrada.Em conferência de imprensa, o presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca, anunciou que os serviços municipais de Idães, de onde serão a maioria dos infetados, vão também encerrar por medida preventiva. "Entendemos que depois do governo ter decidido fechar a escola de Idães, devemos também fechar os estabelecimentos municipais em Idães e poderemos cancelar alguns eventos", disse o autarca.Nuno Fonseca apelou à calma, mas pediu a todos que tomem as medidas que têm vindo a ser anunciadas pela Direção Geral de Saúde, nos últimos dias. "Estamos atentos e sempre em contacto com as autoridades. Apelamos à calma e serenidade das pessoas e pedimos que estejam atentas a sintomas", disse o autarca ao Correio da Manhã Na próxima segunda-feira chega um grupo de Erasmus à Escola Secundária de Felgueiras, Nuno Fonseca apela a que não entre no estabelecimento de ensino.Refira-se que o primeiro caso conhecido no concelho é de um funcionário de uma fábrica de calçado de Santo Estevão, Lousada. Terá sido infectado na Micam, feira do setor realizada há duas semanas em Milão, Itália.