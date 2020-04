Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, Eduardo Cabrita fez uma avaliação muito positiva do segundo estado de emergência, salientando o grande empenho das forças de segurança. Revelou ainda que entre os operacionais das forças e serviços de segurança, há 172 casos confirmados de Covid-19 Cabrita considerou que os testes realizados com "grande celeridade" permitem que o número de infetados não afete "a capacidade operacional dos responsáveis de segurança".Ao longo do segundo estado de emergência, ocorreram 177 detenções: 41 por violação de obrigação de confinamento; 79 violaram o recolhimento; 20 violaram a cerca sanitária de Ovar; e 17 detenções deveram-se à violação do encerramento de estabelecimentos."Há uma grande consciência do sentido de missão, apoio à saúde e segurança dos portugueses que vai prosseguir dureante o terceiro estado de emergência", frisou Cabrita.